Nurmagomedov'un rakibi Poirier

Conor McGregor galibiyetinin ardından aldığı ceza sona eren UFC hafif sıklet dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov, geçici hafif sıklet kemer sahibi Dustin Poirier ile karşı karşıya gelecek.

UFC tarihinde ilk kez Abu Dabi’de düzenlenecek müsabakanın yılın en iyi dövüşlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Nurmagomedov yenilgi yüzü görmedi

Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov, UFC kariyerinde çıktığı 27 maçı da kazanmayı başardı.

Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u mağlup ettiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle 9 ay men cezası almıştı. Nurmagomedov bu nedenle uzun süredir ringe çıkamamıştı.

Poirier önemli isimleri nakavt etti

Khabib’in rakibi Dustin Porier'in geçici hafif sıklet kemeri bulunuyor. ABD'li dövüşçü geçici kemeri, Nisan ayında Max Holloway’i yenerek elde etmişti. Poirier, Holloway’den önce de Alvarez, Gaethje, Pettis gibi hafif sıkletin önemli isimlerini nakavtla geçmişti.





Nurmagomedov-Poirier maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UFC’nin yenilgisiz şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile ABD'li Dustin Poirier arasındaki müsabaka, 7 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek. TSİ 21.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

01:15 dk 08 Ekim 2018 Diğer McGregor'un tahrikleri ve maçta yaşadığı hezimet Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor'un UFC hafif sıklet unvan maçının öncesi basın toplantısında İrlandalı boksörün tahriklerinin ve ardından maç sırasında yaşadığı hezimetin görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.



