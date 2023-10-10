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Spor

Haftanın kalecisi golcü Olivier Giroud

Fransız golcü Olivier Giroud, Genoa mücadelesinin son dakikalarında Milan’ın oyuncu değişikliği hakkı kalmaması sebebiyle kaleye geçmişti. Giroud, İtalya Seri A’da haftanın en iyi kalecisi seçildi.

11:54 . 10/10/2023 Salı
IHA
Giroud maçta önemli bir kurtarışa imza atmıştı.

Giroud maçta önemli bir kurtarışa imza atmıştı.

Milan’ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, Serie A’da haftanın kalecisi seçildi.


Milan’ın deplasmanda Genoa’yı 1-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Maignan’ın kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Milano ekibinde kaleye Olivier Giroud geçti. 37 yaşındaki futbolcu, müsabakanın son saniyelerinde yaptığı kurtarışla kırmızı-siyahlıların deplasmandan galibiyetle dönmesinde büyük rol oynayarak gündem oldu.


Serie A’nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada da yıldız santrfor, haftanın kalecisi unvanına layık görüldü.


Olivier Giroud, bu sezon ligde 7 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, verdiği 3 gol pasıyla Milan’ın gol yollarındaki en etkili ismi oldu.









#Milan
#Olivier Giroud
#Serie A
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