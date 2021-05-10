Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan farka koştu

Torino’daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirmeye oynayan Serie A’nın iki büyük takımı Juventus ile Milan kozlarını paylaştı.
Gol perdesini Brahim Diaz açtı
İki takımın karşılıklı fırsatlar yakaladığı ilk yarının son anlarında konuk Milan, 45+1. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti: 0-1.
Booooooooom!! 🎯 Forza Milan!! 🔴⚫️ pic.twitter.com/em2G99Doe1
Booooooooom!! 🎯 Forza Milan!! 🔴⚫️ pic.twitter.com/em2G99Doe1— Brahim (@Brahim) May 9, 2021
Kessie penaltıyı kaçırdı
İkinci yarının 58. dakikasında Milan, Juventuslu Giorgio Chiellini’nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sebebiyle penaltı kazandı. Frank Kessie penaltı atışını gole çeviremedi.
Zlatan'ın yerine giren Rebic'ten şık gol
Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic 66. dakikada sol dizindeki sakatlık sebebiyle yerini Ante Rebic’e bıraktı. Rebic, 78. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu ve Milan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Son golün asisti Hakan'dan
Bu golden kısa bir süre sonra 82. dakikada Fikayo Tomori, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde konuk ekibi 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-3.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan, Juventus’u deplasmanda 3-0’lık net skorla mağlup ederek, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Hakan 90 dakika oynadı, Merih ise yedek bekledi
Bu arada, Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele ederken, Juventus kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek kulübesinde yer almasına karşın bu maçta görev almadı.
Juventus-Milan maç özeti