Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan farka koştu
FUTBOL FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan farka koştu

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. Hakan Çalhanoğlu mücadeleyi bir asistle tamamlarken, Merih Demiral ise yedek bekledi. Juventus-Milan maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan farka koştu
Çalhanoğlu ve arkadaşlarının gol sevinci

Torino’daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirmeye oynayan Serie A’nın iki büyük takımı Juventus ile Milan kozlarını paylaştı.

Gol perdesini Brahim Diaz açtı

İki takımın karşılıklı fırsatlar yakaladığı ilk yarının son anlarında konuk Milan, 45+1. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti: 0-1.

Kessie penaltıyı kaçırdı

İkinci yarının 58. dakikasında Milan, Juventuslu Giorgio Chiellini’nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sebebiyle penaltı kazandı. Frank Kessie penaltı atışını gole çeviremedi.

Zlatan'ın yerine giren Rebic'ten şık gol

Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic 66. dakikada sol dizindeki sakatlık sebebiyle yerini Ante Rebic’e bıraktı. Rebic, 78. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu ve Milan farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Son golün asisti Hakan'dan

Bu golden kısa bir süre sonra 82. dakikada Fikayo Tomori, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde konuk ekibi 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 0-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan, Juventus’u deplasmanda 3-0’lık net skorla mağlup ederek, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmadaki asistini duran toptan yaptı.
Hakan Çalhanoğlu karşılaşmadaki asistini duran toptan yaptı.

Hakan 90 dakika oynadı, Merih ise yedek bekledi

Bu arada, Milan kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele ederken, Juventus kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek kulübesinde yer almasına karşın bu maçta görev almadı.

Juventus-Milan maç özeti

İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk serisini Inter bozdu
SPOR
İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk serisini Inter bozdu

Abone Ol Google News
İslam dünyasına yardım çağrısı

İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Gören şaşırıp kalıyor

Gören şaşırıp kalıyor

Trabzon'da komşuların 'inat merdivenleri'
Mescidi Aksada direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarında duyulmuyor

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.