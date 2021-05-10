Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan farka koştu

Spor

Sergen Yalçın: Siz şampiyon yapacaksınız

Beşiktaş’ta Galatasaray karşısında alınan yenilgiye rağmen şampiyonluk inancı üst seviyede. Hem yönetim, hem de teknik heyet, oyunculara moral vererek avantajın hala kendilerinde olduğunu dile getiriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularına, 'Bu takımı zirveye siz taşıdınız. Bundan sonra da siz şampiyon yapacaksınız' dedi.