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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir’in seçim vaadi olarak duyurduğu Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı takıma kapıları kapatmadı. Galatasaray’ın transferiyle yakından ilgilendiği yıldız oyuncu, 'İyi bir teklif alırsam neden olmasın' diyerek yeşil ışık yaktı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlundan Galatasaraya yeşil ışık
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 43 maçta, 9 gol ve 12 asistle oynadı.

Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir’in seçim vaadi olarak duyurduğu Hakan Çalhanoğlu, sarı- kırmızılı takıma kapıları kapatmadı.

"Neden olmasın"

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren ve birçok dev kulübün transfer listesinde yer alan milli futbolcu, Galatasaray iddialarıyla ilgili olarak, “Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın” mesajını gönderdi.

Seçimi takip ediyor

Geçmişte Galatasaraylı olduğunu ve kariyerinin bir döneminde sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getiren Hakan, Galatasaray’daki başkanlık seçimlerini yakından takip ediyor. Metin Öztürk ya da İbrahim Özdemir, başkan seçilmesi durumunda 27 yaşındaki milli oyuncuya teklif götürecek.

Milan anlaşmak istiyor

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic de Milan ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. İtalyan ekibi, yıldız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamaya çok istekli görülürken, Stipic ile Milan yönetimi önümüzdeki günlerde yine bir araya gelecek. Ayrıca bir diğer Serie A ekibi Juventus da başarılı orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor.

  • 8 milyon euro teklif etti
  • Katar’dan Al Duhail’in Hakan’a teklif götürdüğü iddia edildi. Al Duhail, 8 milyon euro imza ücreti ve yıllık 8 milyon euroluk sözleşme teklif etti. A Milli Takımı ile EURO 2020’de boy gösterecek olan Hakan, turnuvanın ardından tatile çıkıp, kariyeriyle ilgili kararlar almayı planlıyor.

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