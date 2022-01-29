Hakan Keleş Fenerbahçe'den istediği ismi açıkladı: "İnşallah olur"

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Antalya kampında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı istediğini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'dan kiralanan Okan Kocuk'un ise takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.
A Spor'a konuşan Hakan Keleş'in açıklamaları şöyle;
"Muhammed ile çalışmak istiyorum"
- "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur.
"Okan'ın gitmesini istemem"
- "Okan Kocuk için görüşmeleri başkanımız sürdürüyor. 'Biz o konuyu kapattık' demiştik. Geçen maçtan önce geri istediklerini söylediler. Biz de bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Ben gitmesini istemem."