Spor Hakan Keleş Fenerbahçeden istediği ismi açıkladı "İnşallah olur"
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Hakan Keleş Fenerbahçe'den istediği ismi açıkladı: "İnşallah olur"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Hakan Keleş Fenerbahçeden istediği ismi açıkladı: İnşallah olur
Hakan Keleş yönetimindeki GZT Giresunspor, 23 maçta 26 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Antalya kampında transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı istediğini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'dan kiralanan Okan Kocuk'un ise takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

A Spor'a konuşan Hakan Keleş'in açıklamaları şöyle;

"Muhammed ile çalışmak istiyorum"

  • "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed, A Takım formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed, A Takım formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

"Okan'ın gitmesini istemem"

  • "Okan Kocuk için görüşmeleri başkanımız sürdürüyor. 'Biz o konuyu kapattık' demiştik. Geçen maçtan önce geri istediklerini söylediler. Biz de bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Ben gitmesini istemem."

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