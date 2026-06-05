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Hakan Safi'den sol kanata sürpriz transfer: Bir yıldızla daha anlaştı

Hakan Safi'den sol kanata sürpriz transfer: Bir yıldızla daha anlaştı

09:565/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
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Hakan Safi üçüncü isimle de anlaştı.
Hakan Safi üçüncü isimle de anlaştı.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Luis Suarez ve Merih Demiral yapılan anlaşmanın ardından bir isimle daha el sıkıştı. Safi'nin sol kanat için Yunan yıldız ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, anlaşma sağladığı oyuncuları duyurmaya devam ediyor.

İlk olarak Sporting Lizbon forveti Luis Suarez'i açıklayan Safi, dün de milli oyuncu Merih Demiral'ı duyurdu. Yeni sezon için iddialı kurmak için görüşmelerini sürdüren Hakan Safi, sol kanat transferinde de mutlu sona ulaştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Hakan Safi, Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün sol kanat oyuncusu Christos Tzolis ile anlaştı. Yunan yıldız için Club Brugge'e 35 milyon Euroluk teklif yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Düsseldorf'tan Club Brugge'e transfer olan Yunan yıldız, 6,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle takıma katılmıştı. 40 milyon euro piyasa değerine ulaşan oyuncu, geride kalan sezonda 52 maçta görev alırken 22 gol ve 29 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.





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