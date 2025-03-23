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Hakem Zwayer'den Macaristan - Türkiye maçına iftar arası

Hakem Zwayer'den Macaristan - Türkiye maçına iftar arası

21:1123/03/2025, dimanche
DHA
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Macaristan - Türkiye maçına iftar arası verildi
Macaristan - Türkiye maçına iftar arası verildi

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan’a konuk olduğu karşılaşmanın 9’uncu dakikasında futbolcular oruçlarını açtı.

Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu.


Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

#Hakem Zwayer
#Macaristan
#Türkiye

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