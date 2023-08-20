Galatasaray'da Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında attığı gollerden ve alınan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Icardi, "Daha da çok gol atmaya çalışacağım. Oyuncular olarak her zaman mükemmeli aramamız gerekiyor. Bu sezonda da en yüksek noktaya ulaşmak için de herkesin çalışması gerekiyor." dedi.