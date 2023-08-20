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Spor

Hakim Ziyech Avrupa manşetlerinde

Galatasaray'ın, Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech'i transfer etmesi ve Trabzonspor maçından sonra taraftarla buluşturması dünya basınında yer aldı.

13:41 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

Bu sezon şampiyon olduğu kadroyu koruyan ve Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılı ekip; Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Kerem Demirbay gibi dünyaca tanınan futbolcuları aldıktan sonra İngiltere'nin Chelsea takımından Faslı orta saha Ziyech'i de renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.


Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta yapılan Trabzonspor maçından sonra Ziyech'i taraftarla buluşturan Galatasaray'ın transfer hamlesi ve şovu dünya basınının da ilgisini çekti.


İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, Paris Saint-Germain ve Al Nassr ile geçmiş dönemde görüşmelerine karşın Hakim Ziyech'in, Galatasaray'a katıldığını ifade ederek Trabzonspor maçında taraftara orkestra şefliği yaparak tribünleri coşturduğunu vurguladı.

Hakim Ziyech taraftarlara üçlü çektirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise internet sitesinde yer alan haberde Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla birlikte yaptığı şovu ve sahadaki takım arkadaşlarının bu şova dahil olmasını başlığına taşıdı. Faslı futbolcunun tüm stada "üçlü" çektirdikten sonra Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte sahayı turladığını ifade eden Daily Mail, yıldız futbolcunun ocak ayında dünya devi PSG'ye transferinin evrak problemi sebebiyle gerçekleşmediğini hatırlattı.


L'Equipe: Transfer tribünde resmiyet kazandı

Fransa'nın önde gelen basın kuruluşu L'Equipe de sarı-kırmızılı takımın Ziyech transferine yer verdi.


"Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi, tribünlerde resmiyet kazandı" başlığı atan L'Equipe, Faslı oyuncunun Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı formayı giyerek tribünde taraftarla birlikte bütünleştiğini sayfasına taşıdı.


AS: Taraftara büyük sürpriz

Galatasaray'ın Ziyech transferi İspanya'da da ses getirdi.


AS gazetesi, Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin golleriyle gelen 2-0'lık Trabzonspor galibiyetini Ziyech şovuyla taçlandırdığını vurgulayarak, Faslı yıldızın UltrAslan tribünü içinden taraftarların karşısına çıkmasını "Büyük bir sürpriz" olarak nitelendirdi.


​​​​​​​Ajax'taki başarılı geçmişinden dolayı Ziyech transferi Hollanda spor basınında da büyük yankı uyandırdı. Nos kanalı, Galatasaray'ın bu transferi inanılmaz şekilde duyurduğunu, taraftarın ortasından çıkan Faslı yıldızın sahadaki takım arkadaşlarını eğlendirdiğini vurguladı.




#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Dünya basını
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