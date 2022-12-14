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Hakimi'nin babası konuştu: "Madrid'e imza atmasını tercih ettim"

Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas'ın yıldızı Achraf Hakimi'nin babası Hassam Hakimi, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transfer süreci, Milli takım seçimi ve kariyerinin nasıl geliştiğini anlattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakiminin babası kariyer gelişimini anlattı: Atletico teklif yaptı Real Madrid istedim
Hakimi, Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda bu akşam yarı finalde Fransa ile karşılaşacak olan turnuvanın sürpriz ekibi Fas'ın yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'nin babası Hassam Hakimi, oğlunun kariyer gelişimini anlattı.

Hassam Hakimi: "Atletico Madrid teklif yaptı ama ben Real Madrid istedim"

Madrid'in Getafe bölgesinde doğan Faslı futbolcu, küçük yaştan itibaren futbolcu olmak için çalışıp sürecin nasıl geliştiği hakkında baba Hakimi, "İlkokulda çok vaktim olmadığından dolayı onu yakındaki okula götürdüm. Orada Atletico Madrid'in seçmelerine katıldı. Onu çok beğendiler ve sözleşme imzalamak istediler ama hayır dedik. Çünkü Real Madrid ile randevumuz vardı ve oraya gitmesini istiyorduk. Real Madrid'e gitmesini tercih ettim" dedi.

Achraf Hakimi, potansiyelini göstermesine karşın Zidane'ın Carvajal tercihi dolayısıyla Dortmund'a kiralandı.
Achraf Hakimi, potansiyelini göstermesine karşın Zidane'ın Carvajal tercihi dolayısıyla Dortmund'a kiralandı.

Hızlı yükseldi

Yıldız sağ bek Real Madrid altyapısından çıktı fakat A takımda fazla süre alamadan Borussia Dortmund'a kiralandı. Almanya'da iyi bir sezon geçirerek dikkatleri üzerine çeken Hakimi'yi Real Madrid'e dönüşünden kısa bir süre sonra Inter, 43 milyon euro ödeyerek transfer etti.

Inter'de 45 maça çıkan Faslı bek, 7 gol 11 asist yaptı.
Inter'de 45 maça çıkan Faslı bek, 7 gol 11 asist yaptı.
  • Inter formasıyla da gösterdiği performansla 68 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

Potansiyelini çok çabuk şekilde gösteren Hakimi, 24 yaşında Dünya futboluna damga vurarak şimdiden altın 11'lerde yerini alıyor.
Potansiyelini çok çabuk şekilde gösteren Hakimi, 24 yaşında Dünya futboluna damga vurarak şimdiden altın 11'lerde yerini alıyor.

İspanya'da 20 dakika oynadı hoşlanmadı

Baba Hakimi, Achraf'ın İspanya milli takımını neden reddettiğinden de bahsederek, "U19 dönemi İspanya tarafından çağrıldı ve idmanlara çıktı. 20 dakika oynadıktan sonra bundan hoşlanmadığını ve bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Çok geçmeden de Fas milli takımı irtibata geçerek onu davet etti" dedi.

  • Herve Renard'ın görev yaptığı dönem ilk kez Fas mili takımı formasını giyen Hakimi, Ekim 2016'dan bu yana tam 59 maça çıktı. 24 yaşındaki bek bu maçlarda da 8 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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