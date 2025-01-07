Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Halim Okta: "Kazandığımız için mutluyuz"

Halim Okta: "Kazandığımız için mutluyuz"

21:587/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Halim Okta
Halim Okta

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, kupada alınan Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu. Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta açıklamalarda bulundu.


'Kazandığımız için mutluyuz'

"Kupada bugün ilk maçı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. İstediklerimizi futbolcularımız uyguladı. 1 gol bulduk. Topun hakimiyeti bizdeydi. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı topu biraz fazla rakibe verdik. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan içgüdüyle topu korumaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz”




#Beşiktaş
#Sivasspor
#Halim Okta

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025? MSB askerlik celp ve sevk tarihleri son dakika...