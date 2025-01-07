Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve grup aşamasına üç puanla başladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva attı. Sivasspor-Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, grup aşamasına üç puanla başladı. Siyah-beyazlılar, ikinci hafta maçında Kırklarelispor'u ağırlayacak.
10' Koita kanattan ilerleyip ceza sahası çizgisinin gerisinden uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı.
19' Murat Paluli'nin sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pritchard kaleyi hedef aldı. Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.
20' Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içerisindeki Rafa Silva gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
22' Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarıya çıktı.
35' Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
53' Ceza alanına yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşu Emrah Başsan kullandı. Yerden köşeye gönderdiği topu son anda kaleci Mert Günok direk dibinde çelmeyi başardı.
55' Muçi'nin uzak mesafeden şutunda savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Nikolic kornere çeldi.
69' Sağ kanattan hareketlenen Emre Gökay'ın ceza alanına gönderdiği topu kaleye arkası dönük kontrol eden Koita, dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale direğinden dönen topu Uğur tamamlamak istedi ancak kaleci Mert Günok topu köşeden güçlükle kornere çeldi.
86' Soldan hareketlenen Immobile'nin ceza alanına aktardığı topu uygun durumdaki Rashica tamamlamak istedi. Savunmanın müdahale ettiği top yandan dışarı çıktı.
87' Orta alandan uzun gönderilen topu ceza alanında Koita kontrol etti. Koita, kalesini terk eden kaleci Mert Günok'un müdahale etmek istediği topu geriye bıraktı. Sola açılan topu Uğur kaleye gönderdi. Uzak kale direği dibine çarparak oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90' Emre'nin pasında Charisis'in sol ayağı ile şutunu kaleci Mert üstten kornere çeldi.