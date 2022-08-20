Harry Kane'den tarihi gol

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi.

Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu. Kane, Premier Lig'de bir takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Harry Kane'in tarihi golü:

🔥 Harry Kane



🤩 Artık, Premier League tarihinin 185 golle en golcü üçüncü oyuncusu!



💪 Aynı zamanda #PL tarihinde tek takımla en çok skor üreten futbolcu! pic.twitter.com/EtdHow2SmZ REKLAM August 20, 2022

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