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Harry Kane'den tarihi gol

Tottenham Hotspur, sahasında konuk ettiği Wolverhampton'ı tek golle geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren Harry Kane, İngiliz ekibiyle 250. golünü attı. Harry Kane'i tarihe geçiren golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Harry Kane 250. golünü attı: Harry Kanein Wolvese attığı golü izle
Harry Kane'in gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi.

Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu. Kane, Premier Lig'de bir takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Harry Kane'in tarihi golü:

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