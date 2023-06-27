Harry Kane kararını verdi: Alman devine imza atıyor

Bundesliga devi Bayern Münih, Tottenham forması giyen Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

29 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan Alman temsilcisi, İngiliz ekibine 70 milyon euro'luk teklifte bulundu. Resmi teklif mektubunu Londra'ya ileten Bayern Münih'in önerdiği rakamı az bulan Tottenham, söz konusu teklifi reddetti.

Bonservisi belli oldu

BILD'ın haberine göre; Bayern Münih'in 70 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Tottenham, Alman takımından 100 milyon euro talep etti. Bavyera temsilcisinin teklifini revize ederek rakam yükseltmesi bekleniyor.

Sky Sport ise İngiliz oyuncunun menajeriyle olumlu görüşmeler yapıldığını ve Harry Kane'in Bayern Münih'e olumlu sinyaller göndererek yurt dışına Transfer olması durumunda tek seçeneğin Almanya şampiyonu olacağını ima ettiğini öne sürdü.

Harry Kane'in Tottenham ile mevcut sözleşmesi Haziran 2024’e kadar devam ediyor.







