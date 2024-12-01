Hasan Arat'tan flaş hamle! Belgeleri Denetim Kurulu'na teslim etti

Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Hasan Arat denetim kuruluna başvurdu. TRT Spor'da yer alan habere göre Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.





Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.





Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.







