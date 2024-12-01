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Hasan Arat'tan flaş hamle! Belgeleri Denetim Kurulu'na teslim etti

Hasan Arat'tan flaş hamle! Belgeleri Denetim Kurulu'na teslim etti

14:331/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
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Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Beşiktaş başkanlığından istifa etmişti.
Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Beşiktaş başkanlığından istifa etmişti.

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Samet Aybaba'nın iddiaları sonrası elindeki belgeleri Denetim Kurulu'na gönderdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Hasan Arat denetim kuruluna başvurdu. TRT Spor'da yer alan habere göre Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.


Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.


Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.



#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Samet Aybaba

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