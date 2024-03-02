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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 73'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor - Fenerbahçe maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:50 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:10 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.


Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 73'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanla 16. sırada kaldı.


Fenerbahçe önümüzdeki hafta sahasında Pendikspor'u konuk edecek.


HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

İKİNCİ YARI

47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.


55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.

Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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