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Hatayspor Adana'da farka koştu

Hatayspor Adana'da farka koştu

21:3617/05/2025, Cumartesi
DHA
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Hatayspor'un gol sevinci.
Hatayspor'un gol sevinci.

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.


Hatayspor 1 - 0 öne geçti. 10'uncu dakikada Bünyamin Balat'ın ters pasında araya giren Boutobba ceza sahası dışından düzgün vuruşla Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi.


11'nci dakikada Aliou çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Maestro'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Dadük'te kaldı.


Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 26'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba çalım attıktan sonra topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo'nun çektiği şutla Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0


Hatayspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada Osman Kaynak'ın Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı gösterdi.


Hatayspor 3-0 öne geçti. 38'nci dakikada Okoronkwo'nun penaltı vuruşunu kaleci Deniz Erdönmezer kurtardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo yaptığı vuruşla Hatayspor'u 3-0 öne geçirdi.


Hatayspor farkı 4'e çıkardı. 56'ncı dakikada Boutobba'nın vuruşunda top Burhan Ersoy'un eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes yaptığı düzgün vuruşla Hatayspor'u 4-0 öne geçirdi.


Hatayspor skoru 5-0'a getirdi. 61'nci dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba, düzgün vuruşla farkı 5'e çıkardı. 5-0.


Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.






#Hatayspor
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#Trendyol Süper Lig
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