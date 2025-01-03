Hatayspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Hatayspor çalışmalarını sürdürdü. Sportif direktör Yılmaz Bal’ın yanı sıra yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz da antrenmana katıldı.

Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda şut, hava topu, frikik ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılarda Cengiz Demir kırmızı kart cezalısı, Joelson Fernandes, Görkem Sağlam, Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.