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Spor

Hatayspor idmanında Çalımbay rüzgarı

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın başında çıktığı ikinci antrenmanda farkını bir kez daha gösterdi. Deneyimli teknik adam, futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynatarak idmanı neşeli hale getirdi.

13:56 - 10/09/2024 Salı
DHA
Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalar sürdürüyor.
Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalar sürdürüyor.

Bordo-beyazlıların Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleşen antrenmanında idmanı sık sık durduran teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla birebir görüşme gerçekleştirerek yapmaları gerekenleri ayrıntılı olarak aktardı. Alanyaspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Çalımbay’ın antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışan Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Hatayspor sabah antrenmanıyla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.



Mevkiler değişti

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynatarak antrenmanı eğlenceli hale getirdi. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih ettiler. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.


Kamil Ahmet Çörekçi idmanda kalecilik yaptı.





#Hatayspor
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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