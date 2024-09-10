Hatayspor idmanında Çalımbay rüzgarı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynatarak antrenmanı eğlenceli hale getirdi. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih ettiler. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.