|
Spor

Hatayspor-Kayserispor: 1-2 (ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip arka arkaya ikinci mağlubiyetini alırken, ev sahibi ise arka arkaya ikinci galibiyetini almış oldu. Hatayspor-Kayserispor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
22:15 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayserisporlu oyuncuların gol sevinçleri

Kayserisporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 16'ya yükseltirken, Hatayspor ise 14 puanda kaldı.




Hatayspor-Kayserispor maçının dakika dakika özeti

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.

18. dakikada Morte'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Cardoso, pası solundaki Thiam'a çıkardı. Kaleciyle baş başa kalan Thiam'ın vuruşunda top dışarı gitti.

22. dakikada Dele-Bashiru'nun sağ kanattan çıkardığı meşin yuvarlağa Matondo ceza sahasından sert vurdu, topu kaleci kornere çeldi.

27. dakikada Lamkel Ze ceza sahasına girmek istedi, oluşan karambolde Kayserisporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1

41. dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

67. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında Karimi'nin müdahalesiyle Dadashov yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dadashov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

73. dakikada Dele-Bashiru'nun ortasına iyi yükselen Lamkel Ze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90 4. dakikada Ghoulam'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

#Süper Lig
#Hatayspor
#Kayserispor
13 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler