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Heung-min Son'dan Filistinli futbolculara övgü: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

Heung-min Son'dan Filistinli futbolculara övgü: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

13:1421/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
AA
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Heung-min Son
Heung-min Son

Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Heung-min Son, Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı Filistinli futbolculara övgüde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında Filistin ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Heung-min Son, Filistinli futbolculara övgüde bulundu


"Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum"

Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Tarafsız sahada maçlar oynanıyor

Filistin Milli Takımı, Katil İsrail işgali nedeniyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. B Grubu'nda Güney Kore maçına Ürdün'de çıkan Filistin Milli Takımı, ev sahibi olarak ayrıca Ürdün mücadelesini Malezya'da, Kuveyt karşılaşmasını ise Katar'da oynamıştı.


Güney Kore'nin 14 puanla zirvede bulunduğu grupta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Filistin, 3 puanla son sırada yer alıyor.





#Filistin
#Güney Kore
#Heung-min Son

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