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ÖZET | Hollanda-İtalya: 2-3

Hollanda'nın ev sahipliğinde oynanan maçta İtalya Dimarco, Frattesi ve Chiesa'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve turnuvada 3. oldu. Hollanda-İtalya maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:27 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hollanda-İtalya

Hollanda-İtalya

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşılaştı. Maça hızlı başlayan İtalya 6. dakikada Federico Dimarco ile öne geçti. Farkı 20. dakikada Davide Frattesi ile ikiye çıkaran İtalya, ilk yarıyı bu sonuçla önde kapattı.


Hollanda ikinci yarıda Steven Bergwijn ile farkı bire indirse de Federico Chiesa 72'de skoru 1-3'e getirdi. Hollanda'da Wijnaldum 89'daki golüyle skoru tayin etti.


İtalya bu galibiyetle Uluslar Ligi'ni 3'üncülükle kapattı. Uluslar Ligi'nde final bu akşam 21.45'te Hırvatistan-İspanya arasında oynanacak.


#UEFA Uluslar Ligi
#Hollanda
#İtalya
10 dakika önce
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