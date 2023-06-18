UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşılaştı. Maça hızlı başlayan İtalya 6. dakikada Federico Dimarco ile öne geçti. Farkı 20. dakikada Davide Frattesi ile ikiye çıkaran İtalya, ilk yarıyı bu sonuçla önde kapattı.