Hollanda-İtalya
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşılaştı. Maça hızlı başlayan İtalya 6. dakikada Federico Dimarco ile öne geçti. Farkı 20. dakikada Davide Frattesi ile ikiye çıkaran İtalya, ilk yarıyı bu sonuçla önde kapattı.
Hollanda ikinci yarıda Steven Bergwijn ile farkı bire indirse de Federico Chiesa 72'de skoru 1-3'e getirdi. Hollanda'da Wijnaldum 89'daki golüyle skoru tayin etti.
İtalya bu galibiyetle Uluslar Ligi'ni 3'üncülükle kapattı. Uluslar Ligi'nde final bu akşam 21.45'te Hırvatistan-İspanya arasında oynanacak.