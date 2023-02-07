Hollanda'daki saygı duruşunda Türk futbolcu duygulu anlar yaşadı

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Ozan Can Kökçü - FC Eindhoven
Ülkemizde Bursaspor ve Giresunspor formaları giyen Ozan Can Kökçü, Wıllem III - FC Eindoven maçı öncesinde gerçekleştirilen saygı duruşunda duygu dolu anlar yaşadı. Kökçü, ağlamamak için kendisini zor tutarken takım arkadaşları tarafından teselli etti.
Orkun Kökçü'nün kardeşi olan Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Milli Takımı'nda forma giyiyor. 24 yaşındaki Kökçü, Azerbaycan formasını 4 kez giydi.
"Sabah uyandığımda telefonda haberleri gördüm. Anlamakta güçlü çektim. Binlerce insan enkaz altındaydı. Normalde duygusal biri değilim ancak o dakika bana ne olduğunu bilmiyorum. Tüm bu yaşananlar kalp kırıcı. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ne yapabilirim? Bu çok zor. Hala mümkün olan maddi yardım ve katkıda bulunmak. Bunun haricinde sadece bu yaşananların bir an önce sona ermesini dilemek zorundasınız. Orada beraber oynadığım futbolcular var. Deprem sadece ülkemde değil, nerede olsa üzülürdüm."