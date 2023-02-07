Hollanda'daki saygı duruşunda Türk futbolcu duygulu anlar yaşadı

"Sabah uyandığımda telefonda haberleri gördüm. Anlamakta güçlü çektim. Binlerce insan enkaz altındaydı. Normalde duygusal biri değilim ancak o dakika bana ne olduğunu bilmiyorum. Tüm bu yaşananlar kalp kırıcı. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ne yapabilirim? Bu çok zor. Hala mümkün olan maddi yardım ve katkıda bulunmak. Bunun haricinde sadece bu yaşananların bir an önce sona ermesini dilemek zorundasınız. Orada beraber oynadığım futbolcular var. Deprem sadece ülkemde değil, nerede olsa üzülürdüm."