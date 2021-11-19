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Hollandalı futbolcu adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes'in, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Hollandalı futbolcu adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.

Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

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Quincy Promes (@qpromes)'in paylaştığı bir gönderi

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