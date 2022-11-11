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Weghorst Katar'a gidiyor

Hollanda’nın 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst da kadroda yer aldı.

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Haber Merkezi İHA
Hollandanın Dünya Kupası kadrosu: Weghorst kadroda var mı?
Weghorst, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 4 de asist kaydetti.

2022 Dünya Kupası’nda mücadele edecek Hollanda Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı Wout Weghorst ve bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Vincent Janssen de kadroda yer aldı.

3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, 2022 Dünya Kupası’nda ev sahibi Katar’la birlikte A Grubu’nda yer alacak ve ilk maçını 21 Kasım’da Senegal’e karşı oynayacak. İkinci müsabakasında Ekvador’la karşılaşacak Louis van Gaal’in ekibi, ev sahibi Katar’la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.

Hollanda’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

  • Kaleciler: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert
  • Defans: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurrin Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia
  • Orta Saha: Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons
  • Forvet: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst

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