Spor Holmenden Beşiktaşa gözdağı "İyi bir sonuç alacağız"
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Holmen'den Beşiktaş'a gözdağı: "İyi bir sonuç alacağız"

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un İsveçli oyuncusu Sebastian Holmen, takım olarak kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, "Olumlu havanın sahaya yansıyacağını ve iyi bir sonuçla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Holmenden Beşiktaşa gözdağı: İyi bir sonuç alacağız
Süper Lig'de 19 maça çıktı.

Sebastian Holmen, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında hem kendisi hem de takımın kötü bir performans sergilediğini, son iki ayda çıkış yakalayarak toparladıklarını söyledi.

İkinci yarı için çok daha fazla pozitif olduklarını vurgulayan Holmen, "İkinci yarıya Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Büyük bir takım ve bu tür maçları herkes oynamak ister. Biz de takım olarak heyecanlıyız. İkinci yarının ilk maçını oynayacağız ve büyük bir takımla başlıyoruz. Takım olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Olumlu havanın sahaya yansıyacağını ve iyi bir sonuçla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Holmen, ikinci yarıdan çok farklı beklentileri olduğunu kaydederek, "İlk yarıdan çok daha iyi bir ikinci yarı çıkararak ligde kalacağımıza çok güçlü şekilde inanıyorum. İkinci yarı yeni bir başlangıç olacak. Aramıza yeni katılanlar, ayrılanlar olacak. Her zaman olumlu hissediyorum. Olumlu havanın sonuçlara yansıyacağına ve ligi sıkıntısız bitireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında savunmada birlikte oynadığı Selim Ay'ın üç golü olduğunun hatırlatılması üzerine Holmen, "Selim ile oynamak benim için keyifli. Onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum. Biz defans oyuncusuyuz. Bizim ilk görevimiz bize gol atılmasını engellemek. İlk yarı elimden geldiği kadar engellemeye çalıştık. İkinci yarı daha çok çalışacağız. Selim'in gollerine seviniyorum ama benim ne zaman atacağımı kestiremiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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