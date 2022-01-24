Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Hayırlı olsun

Sezon sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için takımın başına yabancı bir hoca getirmek istiyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımda aynı zamanda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularında büyük önem taşıdığı Fenerbahçe'de, futbolculara gelen teklifler değerlendirilmeye başladı.
Hull City, Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı
TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir transfer haberini duyurdu. Dilmen, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattığını söyledi.
Rıdvan Dilmen, "Hull City, Allahyar'ı aldı. Pesic'i de almışlardı. Hayırlı olsun. Ukrayna'da başarılı olmuştu takip ettiğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı.
- Bonservis ücreti 4.5 milyon euro
- Fenerbahçe'nin, Allahyar Sayyadmanesh için Hull City ile 4,5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ukrayna ekibinde 24 maçta, 9 gol ve 4 asistle oynamıştı.
🗣Rıdvan Dilmen: Hull City, Allahyar ile anlaştı. pic.twitter.com/TdRfkLc870
🗣Rıdvan Dilmen: Hull City, Allahyar ile anlaştı. pic.twitter.com/TdRfkLc870— TRT Spor (@trtspor) January 23, 2022