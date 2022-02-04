Hull City taraftarı Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Fenerbahçeli yıldızı transfer et"

Türk iş adamı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın aldı. Resmi imzaların ardından oynanan ilk 3 maçı kazanan İngiliz ekibinde, taraftarlar Ilıcalı'dan yeni bir transfer istedi.
Takımın başına teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi getiren ve Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer eden Hull City, gözünü yine sarı-lacivertli bir oyuncuya çevirdi.
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil transferi istendi
İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'in transfer edilmesi için sosyal medya üzerinden Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Geçtiğimiz devre arasında Arsenal'dan bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
- Mesut Özil bu sezon oynadığı 23 maçta, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Hull City'den transfer teklifi alan Fatih Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic: "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." pic.twitter.com/bX0OQgwyKZ
Hull City'den transfer teklifi alan Fatih Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic: "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." pic.twitter.com/bX0OQgwyKZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 24, 2022