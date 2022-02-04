Spor Hull City taraftarı Acun Ilıcalıya seslendi "Fenerbahçeli yıldızı transfer et"
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Hull City taraftarı Acun Ilıcalı'ya seslendi: "Fenerbahçeli yıldızı transfer et"

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City'yi satın alan Türk iş adamı Acun Ilıcalı'ya, taraftarlardan flaş bir talep geldi. İngilizler, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in transfer edilmesi için sosyal medyadan çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hull City taraftarı Acun Ilıcalıya seslendi: Fenerbahçeli Mesut Özili transfer et
Hull City

Türk iş adamı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın aldı. Resmi imzaların ardından oynanan ilk 3 maçı kazanan İngiliz ekibinde, taraftarlar Ilıcalı'dan yeni bir transfer istedi.

Takımın başına teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi getiren ve Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer eden Hull City, gözünü yine sarı-lacivertli bir oyuncuya çevirdi.

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil transferi istendi

İngiliz taraftarlar, Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'in transfer edilmesi için sosyal medya üzerinden Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Geçtiğimiz devre arasında Arsenal'dan bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

  • Mesut Özil bu sezon oynadığı 23 maçta, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


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