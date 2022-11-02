Spor Hull Citynin Teknik Direktörü belli oluyor
FUTBOL FUTBOL

Hull City'nin Teknik Direktörü belli oluyor

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin, Şota Arveladze'den sonraki hocası belli oluyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull Cityde Acun Ilıcalının görüştüğü teknik direktör adayı kim? Liam Rosenior kimdir kaç yaşında?
Liam Rosenior kimdir? Hangi takımlarda görev yaptı?

Hull City, Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra takımın başına geçen sezon Şota Arveladze'yi getirmişti. Bu sezona da Gürcü hoca yönetiminde 17 transfer yaparak başlayan İngiliz ekibi, alınan sonuçların ardından Şota ile yollarını ayırmıştı.

Gürcü hoca ayrıldıktan bir süre sonra yapılan açıklamada, bir süredir görüşülen Pedro Martins ile anlaşılamadığı ve takıma sezon sonuna kadar Andy Dawson'ın menajerlik yapacağı belirtilmişti.

Genç teknik adam Rosenior göreve geliyor

Teknik Direktör arayışları hakkında yapılan son açıklamada sezon sonuna kadar Andy Dawson ile devam edileceği açıklanan Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir adayla görüşme yaptığı ve prensip olarak anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Sky Sports'un haberine göre Ilıcalı, 38 yaşındaki İngiliz teknik adam Liam Rosenior ile yaptığı görüşmeler sonrası prensipte anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  • Bir Hull City taraftarının dün akşam yaptığı paylaşıma göre 38 yaşındaki Rosenior, kulüp binasına geldi.

Liam Rosenior kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Liam Rosenior, 9 Temmuz 1984 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Sierra Leone asıllı olan Rosenior, futbola Bristol City altyapısında başladı. 19 yaşında Fulham'a transfer olan İngiliz futbolcu, Torquay'a kiralandı.

Fulham'da 92 maça çıkan Rosenior, 1 gol 3 asistlik performans sonrası 24 yaşında 1.9 milyon euro karşılığında Reading'e transfer oldu. Burada da 69 maça çıkan sağ bek 3 asist yaptı. Ipswich'e kiralanan Rosenior, 31 maçta süre aldı 1 gol 2 asist yaptı. Daha sonra boşa düşen sağ bek, Hull City'e transfer oldu ve burada 161 maça çıktı ve burada yaklaşık 5 sezonda 1 gol 15 asistlik performans sergiledi.

Daha sonra Brighton'a giden Liam Rosenior burada oynadığı 3 sezonun ardından 34 yaşında futbolu bıraktı ve teknik direktörlük için adım attı. Brighton U23'te 1 sene görev alan teknik adam daha sonra Derby'de Wayne Rooney'nin yardımcısı oldu. Rooney görevi bıraktıktan sonra 12 maçlığına Derby'nin başında maça çıkan Rosenior'un Hull City'nin başına geçmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı 14 takım belli oldu
SPOR
Şampiyonlar Ligi’nde 4 grup tamamlandı 14 takım belli oldu
TFFye başvuru yapıldı

TFF'ye başvuru yapıldı

​Galatasaray, Alanyaspor maçının tekrarlanmasını istiyor
Hücum edecek

Hücum edecek

UEFA'nın Gomez'e 3 maç ceza vermesi planları değiştirtti.
İkili oynayacaklar

İkili oynayacaklar

​Beşiktaş Weghorst ve Cenk Tosun ile devam edecek
Şampiyonlar Ligi'ne<br>yakışır gece

Şampiyonlar Ligi'ne
yakışır gece

​Devler arenasında son 16'ya kalan 14 takım belli oldu.
Dev takım Avrupa'da yok

Dev takım Avrupa'da yok

​Son maçların ardından Avrupa kupalarından elendiler.
Sergen Yalçın'dan <br>'Aboubakar' itiraf

Sergen Yalçın'dan
'Aboubakar' itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya cevap verdi.
Şampiyonluk adayını açıkladı

Şampiyonluk adayını açıkladı

​Ertuğrul Sağlam katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.
Derbide sahada olacak

Derbide sahada olacak

​Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi
'Gördüğüm <br>en yetenekli futbolcu...'

'Gördüğüm
en yetenekli futbolcu...'

​Sergen Yalçın, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusunu açıkladı.
Görevden alındı

Görevden alındı

UEFA Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçından geri çekti.
Gol yağmuru

Gol yağmuru

Süper Lig'de sezonun en gollü haftası geride kaldı.
'Atam' esprisine <br>cevap verdi

'Atam' esprisine
cevap verdi

​Juan Mata idman öncesi açıklamalarda bulundu.
Golcü stoper

Golcü stoper

Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'i sırtlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.