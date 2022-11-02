Hull City'nin Teknik Direktörü belli oluyor

Hull City, Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra takımın başına geçen sezon Şota Arveladze'yi getirmişti. Bu sezona da Gürcü hoca yönetiminde 17 transfer yaparak başlayan İngiliz ekibi, alınan sonuçların ardından Şota ile yollarını ayırmıştı.

Gürcü hoca ayrıldıktan bir süre sonra yapılan açıklamada, bir süredir görüşülen Pedro Martins ile anlaşılamadığı ve takıma sezon sonuna kadar Andy Dawson'ın menajerlik yapacağı belirtilmişti.

Genç teknik adam Rosenior göreve geliyor

Teknik Direktör arayışları hakkında yapılan son açıklamada sezon sonuna kadar Andy Dawson ile devam edileceği açıklanan Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir adayla görüşme yaptığı ve prensip olarak anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

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Sky Sports'un haberine göre Ilıcalı, 38 yaşındaki İngiliz teknik adam Liam Rosenior ile yaptığı görüşmeler sonrası prensipte anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bir Hull City taraftarının dün akşam yaptığı paylaşıma göre 38 yaşındaki Rosenior, kulüp binasına geldi.

Liam Rosenior kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Liam Rosenior, 9 Temmuz 1984 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Sierra Leone asıllı olan Rosenior, futbola Bristol City altyapısında başladı. 19 yaşında Fulham'a transfer olan İngiliz futbolcu, Torquay'a kiralandı.

Fulham'da 92 maça çıkan Rosenior, 1 gol 3 asistlik performans sonrası 24 yaşında 1.9 milyon euro karşılığında Reading'e transfer oldu. Burada da 69 maça çıkan sağ bek 3 asist yaptı. Ipswich'e kiralanan Rosenior, 31 maçta süre aldı 1 gol 2 asist yaptı. Daha sonra boşa düşen sağ bek, Hull City'e transfer oldu ve burada 161 maça çıktı ve burada yaklaşık 5 sezonda 1 gol 15 asistlik performans sergiledi.

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Daha sonra Brighton'a giden Liam Rosenior burada oynadığı 3 sezonun ardından 34 yaşında futbolu bıraktı ve teknik direktörlük için adım attı. Brighton U23'te 1 sene görev alan teknik adam daha sonra Derby'de Wayne Rooney'nin yardımcısı oldu. Rooney görevi bıraktıktan sonra 12 maçlığına Derby'nin başında maça çıkan Rosenior'un Hull City'nin başına geçmesi bekleniyor.

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