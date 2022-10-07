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Hull City Andy Dawson ile yola devam edecek

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de yeni hoca arayışları devam ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada yeni teknik direktör kararını duyurdu. Daha önce Hull City'nin, Pedro Martins ile anlaştığı iddia edilmişti. Fakat Acun Ilıcalı, Martins ile herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti. Peki Hull City'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Hull City yola hangi hoca ile devam edecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull Citynin yeni teknik direktörü kim oldu? Pedro Martins ile neden anlaşma sağlanamadı?
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi, Portekizli hoca Pedro Martins ile masaya oturmuştu. Hatta kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve Martins, Wigan maçını birlikte izlemişlerdi.

Fakat Hull City resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Hull City'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Pedro Martins'e teşekkür eden Ilıcalı, takımın başında çarşamba günü de yer alan Andy Dawson'ın olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile güvenli ellerde. Onun ve ekibinin çarşamba günü yaptığı işten çok memnunuz. Taraftarların Andy'ye ve futbolculara desteği inanılmazdı. Bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki açıklamaya kadar Andy takımın başında yer alacak. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu kulübü başarıya taşıyacak doğru kişiyi bulana kadar tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Hull City, Andy Dawson yönetiminde çıktığı lig maçında sahasında Wigan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Andy Dawson
Andy Dawson
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