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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları sonrası ilk açıklama

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddiaları sonrası ilk açıklama

19:3024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.


Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.


Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."






#İbrahim Hacıosmanoğlu
#TFF
#İstifa

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