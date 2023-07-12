İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e sert cevap: Ekmek yediği kaba pisleyen biri o

Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor forması giyen Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, teknik direktör İbrahim Üzülmez için, "Kompleksli ve kötü bir insan" yorumunda bulunarak, 49 yaşındaki çalıştırıcının eflatun-sarılı takımdan ayrılırken hiçbir oyuncunun elini sıkmadığını ifade etmişti. Kamuoyunda gündem olan bu açıklamanın ardından İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e cevap geldi. Üzülmez, Öztürk'ün idmanlarda ahlak dışı hareketlerinin bulunduğunu söyledi.





Fanatik'e konuşan Üzülmez'in Öztürk hakkındaki açıklamaları şöyle:





"Genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler savuruyordu"





"Öncelikle denildiği gibi helalleşmeden gitme gibi bir durum olmadı. Son toplantıda tüm oyuncular oradaydı ve veda ederken oradan helalleşerek gittik. Kötü insan kelimesine kesinlikle katılmıyorum. Kendisi öncelikle takım içerisinde sevilmeyen ve genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler savuran biridir. Özellikle profesyonellikten uzak yapısı olması ve çalışmadan yani top oynamadan para kazanmaya çalışan bir karakterdir kendisi."





"Bana 'takımdan gönder' dediler"





"O dönemde takımdan 5-6 kişi geldi yanıma ve 'Alpaslan'ı takımdan gönder' dediler. Yaptıklarından dolayı sabırlarının taştıklarını anlattılar bana. Ben kadro dışı bıraktıktan sonra da yanıma takımdan oyuncular geldi ve aldığım karardan dolayı beni tebrik ettiler."





"Ekmek yediği kaba pisleyen biri"





"Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin. Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı, 3-4 sefer.'





"Adımı bir daha ağzına almasın"





"Kesinlikle benim ismimi bir daha ağzına almasın. Yaptığı açıklamalar da onun karakterini gösteriyor zaten. Bu kardeşimizin öz eleştiri yapması lazım. Kendisine sorsun önce; Galatasaray ya da Eyüpspor'da neden tutunamamış? Bana insanlık dersi verecek kişinin en son kendisi olduğu gerçeğini de unutmamasını tavsiye ederim."















