İbrahim Üzülmez'in ilk transferi Galatasaray'dan: "Jesse Sekidika'nın bonservisini alın"

Geçtiğimiz günlerde, Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor'da bir teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmış ve takımın başına İbrahim Üzülmez getirilmişti.

Jesse Sekidika'nın bonservisinin Galatasaray'dan alınmasını istedi

Ajansspor'un haberine göre yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez, transfer çalışmalarına başladı. Kadro planlamasını yapan Üzülmez, bu sene Süper Lig'e çıkılamasa bile gelecek sezon bu başarıyı göstermek için, ilk iş olarak yönetimden Jesse Sekidika'nın bonservisinin Galatasaray'dan alınmasını istedi.

Eyüpspor'da kalmak istiyor

Takımda mutlu olan ve Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını düşünen 25 yaşındaki oyuncu da Eyüpspor'da kalmak istiyor. Bu sezon 1. Lig'de 11 karşılaşmada süre alan Nijeryalı oyuncu 1 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Jesse Sekidika'nın güncel piyasa değeri 700 bin euro.



