Icardi tarih yazmaya devam ediyor: Mario Jardel'i yakaladı

Icardi, Galatasaray'ın attığı son 5 golün tamamına imza attı
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor maçında da gol buldu.
Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı takımın son 5 lig golünü atmış oldu.
Bununla birlikte Icardi, Galatasaray formasıyla daha önce 5 gole üst üste imza atan Mario Jardel'i yakaladı.
Üst üste 5 gol bulan 2. yabancı Galatasaray oyuncusu olan Icardi, Beşiktaş, İstanbulspor, Başakşehir ve Sivasspor karşısında toplam 5 gol kaydetti.
İlk 11 çıktığı son 6 maçta gol attı; Falcao'yu yakaladı
İlk 11 çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu.
Daha önce Radamel Falzao aynı başarıyı göstermişti.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan Icardi, 18 gol ve 7 asistle mücadele etti.