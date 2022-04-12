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İngiliz basını Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın bir pozisyon esnasında Marcao ile girdiği mücadele sonrasında 5-6 takla atması İngiltere'de gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz basını Mert Hakan Yandaşı konuşuyor
Mert Hakan Yandaş karşılaşmada 1 asistle oynadı.

Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Mert Hakan Yandaş İngiliz basınında

Galibiyetin yanı sıra, maçın en çok konuşulan konularından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın taklaları oldu. Marco ile girdiği bir pozisyon sonrasında 5-6 takla atan 27 yaşındaki oyuncu hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında yer aldı.

  • İngiltere'nin The Sun gazetesi Mert Hakan'ın pozisyonunu internet sitesi üzerinden paylaşırken, "Yetişkin futbolcunun küçük bir çocuk gibi rol yaptığını" dile getirildi.

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