İngiliz basını Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor

Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Mert Hakan Yandaş İngiliz basınında
Galibiyetin yanı sıra, maçın en çok konuşulan konularından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın taklaları oldu. Marco ile girdiği bir pozisyon sonrasında 5-6 takla atan 27 yaşındaki oyuncu hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında yer aldı.
- İngiltere'nin The Sun gazetesi Mert Hakan'ın pozisyonunu internet sitesi üzerinden paylaşırken, "Yetişkin futbolcunun küçük bir çocuk gibi rol yaptığını" dile getirildi.