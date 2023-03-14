İngiliz basını yazdı: Firmino Galatasaray'a tranfser olabilir

Tecrübeli golcü ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan takımları ve MLS takımları ilgileniyor. Süper Lig'de ise transfer döneminin son günlerinde yıldız oyuncunun adı Galatasaray ile anıldı.

TeamTalk'ın özel olarak verdiği haberde Galatasaray'ın Firmino için öne çıkan takımlardan olduğunu ve kendisini için önemli bir seçenek olduğunu yazdı. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'da kendini evinde gibi hissedebileceği de yazıldı.