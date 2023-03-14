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Spor

İngiliz basını yazdı: Firmino Galatasaray'a tranfser olabilir

Sezon sonu Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Roberto Firmino, Galatasaray ile anılıyor. Yıldız oyuncu ile Atletico Madrid, MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Galatasaray da ilgileniyor.

19:59 . 14/03/2023 Salı
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Firmino devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmişti

Firmino devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmişti

Liverpool'un efsane oyuncuları arasında yer alan Roberto Firmino, 8 yıllık Liverpool kariyerini sezon sonu sonlandırıyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 7-0'lık Manchester United galibiyetinin ardından Brezilyalı yıldızın kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Tecrübeli golcü ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan takımları ve MLS takımları ilgileniyor. Süper Lig'de ise transfer döneminin son günlerinde yıldız oyuncunun adı Galatasaray ile anıldı.

''Galatasaray'a transfer olabilir''

İngiltere'de yayın hayatını sürdüren TeamTalk, Firmino için Galatasaray'ın ciddi olabileceğini yazdı.

TeamTalk'ın özel olarak verdiği haberde Galatasaray'ın Firmino için öne çıkan takımlardan olduğunu ve kendisini için önemli bir seçenek olduğunu yazdı. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'da kendini evinde gibi hissedebileceği de yazıldı.

31 yaşındaki oyuncunun transferdeki en önemli kriteri ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek.

Liverpool'da 355 maçta forma giyen Roberto Firmino, 108 gol atarken, 79 asist yaptı.

Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, İngiliz Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



#Galatasaray
#Roberto Firmino
#Transfer
1 saat önce
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İngiliz basını yazdı: Firmino Galatasaray'a tranfser olabilir
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