İngiltere 39 yıllık hasrete son verdi

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.