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Spor

İngiltere 39 yıllık hasrete son verdi

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, 39 yıl sonra kupaya uzandı.

22:03 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiltere turnuva tarihinde gol yemeden şampiyon olan ilk takım oldu

İngiltere turnuva tarihinde gol yemeden şampiyon olan ilk takım oldu

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın sahibi oldu.


Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.


Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.


U21 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez

İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı. Bu başarı turnuva tarihinde ilk kez gerçekleşti.



#İngiltere
#İspanya
#Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
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