İngiltere'de Southgate sürprizi

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı final gününe gelinirken, kupada bu iki takım, Messi, Mbappe gibi yıldızlar kadar, elendikten sonra görevini bırakan teknik adamların sayısı da konuşulmuştu.
Ayrılan hocaların sayısı 11
Dünya Kupası'nın başından bu yana grup aşamalarında elenen takımlardan çeyrek finalde elenen takımlara kadar tam 11 ülkede teknik direktörler istifa etti.
İşte o teknik adamlar
- Carlos Queiroz - İran
- Luis Enrique - İspanya
- Otto Addo - Gana
- Gustavo Alfaro - Ekvador
- Lois Van Gaal - Hollanda
- Gerardo Martino - Meksika
- Fernando Santos - Portekiz
- Czeslaw Mchniewicz - Polonya
- Roberto Martinez - Belçika
- Tite - Brezilya
- Paulo Bento - Güney Kore
Southgate açıklaması geldi
Dünya Kupası'nda görev süresi dolan veya başarısız oldukları gerekçesiyle istifa eden teknik adamlar arasında İngiltere Teknik Direktör Gareth Southgate'in de olması bekleniyordu.
Çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 mağlup olan İngiltere'de gözler federasyona çevrilmişti.
"Euro 2024 kampında görüşürüz"
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, "FA CEO'su Mark Bullingham'dan mesaj" başlığıyla paylaşılan notta, "Southgate'in İngiltere menajeri olarak devam ettiğini ve Euro 24 sürecimizi yöneteceğini onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Gareth ve Steve Holland her zaman desteğimizi aldılar ve Euro 24 için planlamaya başladılar" ifadeleri yer aldı.
İyi bir kadroya sahip olduğu düşünülen Southgate'ten Dünya Kupası'nda elle tutulur bir başarı bekleniyor, aksi takdirde görevden alınabileceği konuşuluyordu. Bu beklentilerin yoğun olduğu futbol kamuoyu bu açıklama karşısında şaşırdı.