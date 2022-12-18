İngiltere'de Southgate sürprizi

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı final gününe gelinirken, kupada bu iki takım, Messi, Mbappe gibi yıldızlar kadar, elendikten sonra görevini bırakan teknik adamların sayısı da konuşulmuştu.

Ayrılan hocaların sayısı 11

Dünya Kupası'nın başından bu yana grup aşamalarında elenen takımlardan çeyrek finalde elenen takımlara kadar tam 11 ülkede teknik direktörler istifa etti.

İşte o teknik adamlar

Carlos Queiroz - İran

Luis Enrique - İspanya

Otto Addo - Gana

Gustavo Alfaro - Ekvador

Lois Van Gaal - Hollanda

Gerardo Martino - Meksika

Fernando Santos - Portekiz

Czeslaw Mchniewicz - Polonya

Roberto Martinez - Belçika

Tite - Brezilya

Paulo Bento - Güney Kore

Southgate açıklaması geldi

Dünya Kupası'nda görev süresi dolan veya başarısız oldukları gerekçesiyle istifa eden teknik adamlar arasında İngiltere Teknik Direktör Gareth Southgate'in de olması bekleniyordu.

Çeyrek finalde Fransa'ya 2-1 mağlup olan İngiltere'de gözler federasyona çevrilmişti.

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"Euro 2024 kampında görüşürüz"

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, "FA CEO'su Mark Bullingham'dan mesaj" başlığıyla paylaşılan notta, "Southgate'in İngiltere menajeri olarak devam ettiğini ve Euro 24 sürecimizi yöneteceğini onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Gareth ve Steve Holland her zaman desteğimizi aldılar ve Euro 24 için planlamaya başladılar" ifadeleri yer aldı.

2016'da göreve gelen İngiliz teknik adam, ilk turnuvası olan 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere ile yarı finale kadar yükselmiş ve turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı.

Euro 2021'de finale kadar yükselen İngiltere finalde İtalya'ya penaltılarla kaybederek kupaya uzanamamıştı.

İyi bir kadroya sahip olduğu düşünülen Southgate'ten Dünya Kupası'nda elle tutulur bir başarı bekleniyor, aksi takdirde görevden alınabileceği konuşuluyordu. Bu beklentilerin yoğun olduğu futbol kamuoyu bu açıklama karşısında şaşırdı.

İngiltere her ne kadar çeyrek finale de gelmiş olsa futbol otoriteleri kupaya uzanılacak bir oyuna sahip olunmadığını düşünüyordu.

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