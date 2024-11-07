Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Inter, puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı.