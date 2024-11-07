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Hakan Çalhanoğlu Inter'e üç puanı getirdi: San Siro'da Arsenal'i yıktı | ÖZET

Hakan Çalhanoğlu Inter'e üç puanı getirdi: San Siro'da Arsenal'i yıktı | ÖZET

00:577/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Çalhanoğlu, bu sezon dördüncü golünü attı.
Çalhanoğlu, bu sezon dördüncü golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Inter konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu (P) attı. Yoluna namağlup devam eden Inter, puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Inter - Arsenal maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti.


İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu (P) kaydetti.


Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Inter, puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.


Lig etabında ilk yenilgisini alan Arsenal, 7 puanda kaldı.


Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı.


INTER - ARSENAL MAÇ SONUCU


INTER - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Inter - Arsenal maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU


#Inter
#Arsenal
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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