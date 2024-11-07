UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Inter konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu (P) attı. Yoluna namağlup devam eden Inter, puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Inter - Arsenal maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından yoluna namağlup devam eden Inter, puanını 10'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.
Lig etabında ilk yenilgisini alan Arsenal, 7 puanda kaldı.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı.