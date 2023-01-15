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ÖZET | Inter - Hellas Verona: 1-0

İtalya Serie A'nın 18 haftasında Inter sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Inter-Hellas Verona maçının galibi Inter oldu. Inter'e galibiyeti getiren golü 3. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Inter-Hellas Verona maçına milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı. Inter-Hellas Verona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Inter-Hellas Verona 1-0 maç özeti izle
Interli futbolcuların gol sevinçleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yendi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ligde zirve iddiasını sürdürmek isteyen Inter ile küme düşme hattında yer alan Hellas Verona karşılaştı.

Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, müsabakanın henüz başında 3. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez attı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktığı maçı, Inter 1-0 kazandı.

Inter, Napoli'nin 10 puan gerisinde

Bu sonuçla, sahadan 3 puanla ayrılan Inter puanını 37 yaptı ve lider Napoli'yi 10 puan geriden ve 4. sıradan takibini sürdürdü.

  • Hellas Verona 13. kez yenildi
  • Konuk takım ise bu sezonki 13'üncü mağlubiyetini alırken, haftayı puansız kapattı. Hellas Verona, 9 puanla 19. sırada yer aldı.

Inter-Hellas Verona maç özeti izle
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