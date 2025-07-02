Inter karıştı Aslan pusuda

Inter Başkanı Giuseppe Marotta da Hakan’ın G.Saray’la görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu da art arda yapılan açıklamaların ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. ABD’de antrenmanda sakatlandığı için oynayamadığı belirten milli futbolcu, “Fluminense’ye kaybettiğimiz için üzüntülüyüm. Ancak beni asıl üzen şey maç sonunda söylenen ağır sözler. Bölücüydü, birleştirici değil. Her görüşe saygı duyarım ancak saygı tek taraflı değildir. Gelecek ne getirir göreceğiz ama tarih her zaman dimdik duranları hatırlar, en çok ses çıkartanları değil” sözlerini sarf etti.