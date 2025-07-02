Inter karıştı Aslan pusuda

Kulüpler Dünya Kupası’na veda eden İnter’de kaptan Martinez, ismi G.Saray’la anılan Hakan Çalhanoğlu’nu hedef gösterdi. Başkan Marotta da “Ayrılmak isteyene kapı açık” açıklaması yaptı. Milli oyuncu ise “Gelecek ne getirecek göreceğiz” dedi.
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da gündem oldu. Sakatlığı nedeniyle Amerika’da oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda mücadele edemeyen milli futbolcu için art arda açıklamalar geldi. Turnuvanın son 16 turunda Fluminense’ye elenen İtalyan ekibinde maç sonu konuşan kaptan Lautaro Martinez, “Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacaklara ihtiyacımız var” sözleriyle Hakan’ı hedef gösterdi.
KAPI SONUNA KADAR AÇIK
Inter Başkanı Giuseppe Marotta da Hakan’ın G.Saray’la görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Bir oyuncu ayrılmak istediğini gösterdiğinde, kapının sonuna kadar açık olduğunu görecektir. Ayrılmak isterse onunla görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
TARİH DİK DURANLARI HATIRLAR
Hakan Çalhanoğlu da art arda yapılan açıklamaların ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. ABD’de antrenmanda sakatlandığı için oynayamadığı belirten milli futbolcu, “Fluminense’ye kaybettiğimiz için üzüntülüyüm. Ancak beni asıl üzen şey maç sonunda söylenen ağır sözler. Bölücüydü, birleştirici değil. Her görüşe saygı duyarım ancak saygı tek taraflı değildir. Gelecek ne getirir göreceğiz ama tarih her zaman dimdik duranları hatırlar, en çok ses çıkartanları değil” sözlerini sarf etti.