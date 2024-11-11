İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli'yi konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli, 23'üncü dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda üstünlüğü eline alan ev sahibinde 43'üncü dakikada Ay-yıldızlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı.





Sol kanattan gelişen atakta Bastoni'den aldığı pasla hafif sol iç kulvarda hareketlenen tecrübeli oyuncu, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Meret'in müdehalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla 1-1 sona erdi. İkinci yarıda girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Inter, 72'nci dakikada penaltı kazandı.









2 dakika sonra topun başına geçen Hakan, penaltıda direği geçemedi ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Milli futbolcu, Inter kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından faydalanamadı. Tecrübeli orta saha 82'nci dakikada ise yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.





Bu sonuçla averajla 4'üncü sıradaki Inter puanını 25'e yükselterek zirve yarışına devam etti. Napoli ise puanını 26 yaparak millli araya lider gitti.





Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye attığı golü izle









Inter-Napoli maç özeti izle











