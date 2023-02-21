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Spor

Internacional Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, sezon sonunda Brezilya ekibi Internacional'a transfer olacak.

08:56 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 98 maçta 49 gol attı.

Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 98 maçta 49 gol attı.

Brezilya Seri A ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia ile sezon sonu için anlaşma sağladı.


Internacional sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Valencia'yı hemen kadroya katmak istedi, ancak teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası golcü oyuncu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.


Ekvadorlu golcünün de Internacional'le prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.


Enner Valencia bu sezon attığı 20 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede yer alıyor.










#Enner Valencia
#Internacional
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Internacional Valencia ile anlaştı
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