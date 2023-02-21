Internacional Valencia ile anlaştı

Brezilya Seri A ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia ile sezon sonu için anlaşma sağladı.

Internacional sezon sonunda sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona erecek Valencia'yı hemen kadroya katmak istedi, ancak teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası golcü oyuncu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti.