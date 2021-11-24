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Irak Milli Takımı'nın hocası Dick Advocaat istifa etti

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi. Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak da görev yapmıştı.

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Haber Merkezi AA
Irak Milli Takımının hocası Dick Advocaat istifa etti
Dick Advocaat

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi" dedi.

Sözcü Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

  • Fenerbahçe'de de görev yapmıştı abi
  • Zamil, Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic'in göreve devam edeceği bilgisini verdi. Dick Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmıştı.
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