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ÖZET | İran-ABD: 0-1

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti ve grupta İngiltere'nin ardından son 16 turuna yükseldi. Peki ABD ve İngiltere son 16 turunda hangi takımla eşleşti? Detayları ve İran-ABD maçının özetini ile gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İran-ABD 0-1 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Weston McKennie'nin gol sevinci

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde son karşılaşmalar oynanıyor. B Grubu'nda İran ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan ABD, İngiltere'nin ardından son 16 turuna yükseldi.

ABD'yi gruptan çıkartan golü 38. dakikada Christian Pulusic kaydetti. Golden sonra sakatlanan Pulusic ikinci yarıda yerini Brenden Aaronson'a bıraktı.

İngiltere ve Galler bir üst tura yükseldi

Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından İngiltere 7 puanla grubu lider tamamladı. 5 puanı bulunan ABD, ikinci sırada yer aldı ve bir üst tura yükselen diğer takım oldu. 3 puandaki İran ve 1 puandaki Galler, Dünya Kupası'na veda etti.

ABD ve İngiltere son 16 turunda hangi takımla eşleşti?

  • B Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Grubu'nu ikinci bitiren Senegal ile eşleşti. B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ABD ise A Grubu'nu lider tamamlayan Hollanda ile eşleşti.

İran-ABD maç özeti

İran-ABD maçının özetini izlemek için tıklayınız.

ÖZET| Ekvador-Senegal: 1-2
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ÖZET| Ekvador-Senegal: 1-2

ÖZET | Hollanda 2-0 Katar
SPOR
ÖZET | Hollanda 2-0 Katar

Eşleşmeler belli oluyor

Eşleşmeler belli oluyor

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