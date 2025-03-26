İran Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran sahasında Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı ve grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.
Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran, Azadi Stadı'nda ağırladığı Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi İran'ın gollerini Mehdi Taremi, konuk takımın gollerini ise Khojimat Erkinov ve Abbosbek Fayzullaev attı.
Bu sonuçla puanını 20 yapan İran, bitime 2 hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.
İran, üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.