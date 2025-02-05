Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un gollerini 50. dakikada Arseniy Baragov ve 70. dakikada Enis Destan kaydetti. İlk maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, grupta puanını 4'e yükseltti. İskenderunspor-Trabzonspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un gollerini 50. dakikada Arseniy Baragov ve 70. dakikada Enis Destan kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 27 ve 55. dakikalarda Muhammet Beşir attı. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın 3. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak. İskenderunspor ise deplasmanda Karagümrük ile oynayacak.
Trabzonspor A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, İskenderunspor ise deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.
İskenderunspor-Trabzonspor maç özeti
27. dakikada Serdarcan Eralp’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Beşir, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe’nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
43. dakikada sağ kanattan Malheiro’nın ortasında arka direkte Sikan’ın vuruşu sonrası top, Cihan Çanak’ın önünde kaldı. Sikan’ın, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur Can Özdemir’de kaldı.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
50. dakikada Trabzonspor, Batagov ile eşitliği yakaladı: 1-1.
55. dakikada İskenderunspor yeniden Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti: 2-1
70. dakikada Trabzonspor, Enis Destan ile eşitliği yakaladı: 2-2
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.