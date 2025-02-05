Trabzonspor'un gollerini 50. dakikada Arseniy Baragov ve 70. dakikada Enis Destan kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 27 ve 55. dakikalarda Muhammet Beşir attı. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın 3. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak. İskenderunspor ise deplasmanda Karagümrük ile oynayacak.