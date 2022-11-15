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Steve Clarke'tan Türkiye maçı yorumu: Karşımızda güçlü bir rakip var

İskoçya Teknik Direktör Steve Clarke, "Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim." dedi.

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Haber Merkezi AA
​İskoçya Teknik Direktör Steve Clarkeın Türkiye maçı öncesi açıklamaları
Steve Clarke

Clarke, yarın A Milli Futbol Takımı ile oynanacakları hazırlık maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Diyarbakır Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı'nın her zaman oynaması güç bir rakip olduğunu ifade eden Clarke, hazırlık maçı olsa da zorluk derecesi yüksek ülkelerle oynamak istediklerini söyledi.

Hazırlık maçında 17 oyuncusunu da görmek istediğini dile getiren Clarke, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında iyi ve güçlü rakiplerle oynamak istersiniz. Bizim de karşımızda güçlü bir rakip var. İyi bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. Şu andan itibaren iyi bir ortam bizi karşıladı."

"Diyarbakır'da oynayacak olmamız şehir için tarihi bir olay"

Diyarbakır'ın ilk kez milli maça ev sahipliği yapmasıyla ilgili soruya Clarke, "Burada oynayacak olmamız şehir için tarihi bir olay. İki takım olarak yeterince iyi bir müsabaka izletip, bu tarihi durumu taçlandırırız" yanıtını verdi.

Clarke, Türkiye ile en son 62 yıl önce maç yaptıklarını anımsatarak, "Türkiye ile çok fazla maç yapmadık. Elemelerde veya kuralarda denk gelmedik. Son maçta bildiğimiz kadarıyla yenilmişiz. Yarın bakalım rövanşı nasıl yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

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İskoçya Milli Takımı Kaptanı Robertson: İki takım için de iyi bir test olacak

İskoçya Milli Takımı Kaptanı Liverpoollu defans oyuncusu Andrew Robertson ise iki ülkenin de benzer seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Robertson, coşkulu atmosferde oynamanın her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Önümüzde mart ayında başlayacak Avrupa Kupası elemeleri var. İki takımda bu elemelere hazırlık anlamında kendini toparlamak ve oyununu geliştirmek için iyi bir maç ortaya koymak isteyecek. İki takım için de iyi bir test olacak. Mart ayında başlayacak Avrupa Kupası elemelerinden önce Türkiye gibi zorlu bir rakiple maç yaparak kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız."

Andrew Robertson
AA
Andrew Robertson

"Ozan Kabak'ı iyi bir kariyer ve gelecek bekliyor"

Robertson, A Milli Futbol Takımı'nın kaliteli futbolcularla dolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Her zaman böyle olmuştur. Çağlar Söyüncü yıllardır Leicester City'de en üst seviyede performans gösteriyor. Ozan Kabak çok kaliteli bir oyuncu. Liverpool'da savunmada sorunlar yaşarken geldi ve bu sorunları çözmemizde çok yardımcı oldu. Kendisi genç yaşına rağmen oldukça olgun bir oyuncu. Kendisini (Ozan Kabak) iyi bir kariyer ve gelecek bekliyor."

İskoçya, Türkiye maçına hazır

İskoçya Milli Takımı, teknik direktör Steve Clarke yönetiminde son antrenmanını maçın oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

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