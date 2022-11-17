Steve Clarke: “Oyuncularımın zorlu deplasmanı deneyimlemesini istedim”

İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, Türkiye ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir atmosferde maça çıktıklarını vurgulayan Clarke, “Türk takımı maça gayet iyi başladı. Bizleri baskı altına aldılar. Sonrasında duran toptan bir gol yedik. Dolayısıyla Türkiye’nin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Ara ara kendimizi gösterdiğimiz, iyi performans sergilediğimiz anlar vardı” ifadelerini kullandı.

Steve Clarke: "Oyuncularımın bunu deneyimlemesini istedim"

İkinci yarı maçı döndürebilecekleri duruma gelindiği de hatırlatılan soruya yanıt veren İskoç teknik adam, “İsteğimiz böyle zorlu bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynamaktı. Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası elemelerinden önce o yüzden Türkiye’de ve deplasmanda oynamayı seçmiştik. Çünkü elemelerde de yine güçlü rakiplere karşı zorlu deplasmanlara gideceğiz. Oyuncularımın özellikle bunu deneyimlemesini istedim.

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Kontra ataktan gol yedikten sonra işler bizim için daha da zorlaştı. Sonrasında elimizden geleni yaptık ancak skoru dengelemeyi beceremedik. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hem biz hem de Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını, çok üzgün olduğunu biliyorum” sözlerine yer verdi.

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