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Spor

İsmail Kartal rekorunu geliştirdi

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-24 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaptı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 11 resmi maçın tamamını kazanırken rekor kırmıştı. Bugün Alanyaspor karşısında 1-0 galip gelen İsmail Kartal rekorunu geliştirdi.

22:23 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-24 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaptı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 11 resmi maçın tamamını kazanırken rekor kırmıştı. Bugün Alanyaspor karşısında 1-0 galip gelen İsmail Kartal rekorunu geliştirdi.




Geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus yönetiminde geçiren Fenerbahçe skorer oyunuyla dikkat çekiyordu. Buna karşın İsmail Kartal ilk 12 maç itibarıyla Portekizli teknik adamı solladı.



Fenerbahçe, İsmail Kartal ile ilk 12 maçta 33 kez fileleri sarstı. Bu alanda da yeni bir rekora imza atmış oldu.


Rekorunu geliştirdi


Öte yandan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 29 yıllık rekoru kırmayı başardı. 1994-95 sezonunun ilk 11 maçında 31 gol atan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile bu rekoru tarihe gömmeyi başarmıştı. Bugün Alanyaspor galibiyetiyle rekorunu geliştirmiş oldu.



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Rekor
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