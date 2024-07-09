Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.
İspanya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo kaydetti. Fransa'nın tek golünü 8. dakikada Kolo Muani attı.
Lamine Yamal, Pele'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)
Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024 finalinde Hollanda - İngiltere maçının galibiyle eşleşecek.