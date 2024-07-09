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Spor

EURO 2024'te ilk finalist belli oldu: İspanya yarı finalde Fransa'yı mağlup etti |ÖZET

İspanya, EURO 2024 yarı final karşılaşmasında Fransa'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo kaydetti. Yamal attığı golle birlikte turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Fransa'nın tek golünü 8. dakikada Kolo Muani attı. İspanya - Fransa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:53 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 23:54 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Matadorlar finalde.
Matadorlar finalde.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.


İspanya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.


Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo kaydetti. Fransa'nın tek golünü 8. dakikada Kolo Muani attı.


Lamine Yamal, Pele'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)


Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024 finalinde Hollanda - İngiltere maçının galibiyle eşleşecek.


İSPANYA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

İspanya - Fransa maçının özetini izlemek için

İSPANYA - FRANSA MAÇ SONUCU


EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ


EURO 2024 GOL KRALLIĞI


#İspanya
#Fransa
#EURO 2024
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